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В горах Турции найдено новое нефтяное месторождение

В горах Турции найдено новое нефтяное месторождение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции обнаружили очередное нефтяное месторождение. Оно находится неподалеку от города Джизре в районе горы Габар.

В горах юго-восточной части Турции найдено новое месторождение нефти. Об этом сообщил сегодня президент республики во время визита в Конью.

Выступая на предвыборном митинге, Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что месторождение обнаружено рядом с городом Джизре, а его производительность составляет примерно 100 тыс баррелей в сутки.

Он также подчеркнул, что найденные запасы нефти оцениваются в десятки миллиардов долларов.

Кроме того, глава турецкого государства акцентировал внимание на том, что месторождение получило название в честь Айбюке Ялчын. Так звали педагога, которая шесть лет назад была убита членами Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции).

Нефтяное месторождение на 150 млн баррелей найдено на юго-востоке Турции

Нефтяное месторождение на 150 млн баррелей найдено на юго-востоке Турции

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