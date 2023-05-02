В горах Турции найдено новое нефтяное месторождение

В Турции обнаружили очередное нефтяное месторождение. Оно находится неподалеку от города Джизре в районе горы Габар.
В горах юго-восточной части Турции найдено новое месторождение нефти. Об этом сообщил сегодня президент республики во время визита в Конью.
Выступая на предвыборном митинге, Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что месторождение обнаружено рядом с городом Джизре, а его производительность составляет примерно 100 тыс баррелей в сутки.
Он также подчеркнул, что найденные запасы нефти оцениваются в десятки миллиардов долларов.
Кроме того, глава турецкого государства акцентировал внимание на том, что месторождение получило название в честь Айбюке Ялчын. Так звали педагога, которая шесть лет назад была убита членами Рабочей партии Курдистана (запрещена в Турции).