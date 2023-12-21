В горах Сочи открыли трассу для беговых лыж

Любители беговых лыж теперь смогут покататься в горах Сочи. Там открылся лыжно-биатлонный комплекс.

В горном кластере Сочи реализовали проект по созданию лыжно-биатлонного комплекса. Новый спортивный объект позволит спортсменам тренироваться с комфортом. Об этом рассказали в пресс-службе горнолыжного курорта "Газпром Лаура".

Отмечается, что трасса для беговых лыж находится на точке 1450 метров. Доехать до нее можно с помощью канатного маршрута.

Комплекс состоит из пространства для катаний, длиной 400 метров, и четырехкилометровой трассы для биатлона и горных лыж.

Почти 10 лет назад здесь состоялся турнир по биатлону в рамках Олимпийских игр. Для спортсменов были созданы две трассы по 5 км.