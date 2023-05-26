Опубликовано: 15:02, 26 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в Геленджике. Боевики готовили взрыв возле одного из зданий правоохранительных органов Краснодарского края.

В Геленджике задержали местного жителя, который планировал совершить террористический акт в городе, против него возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ.

В ведомстве заявили, что россиянин готовил взрыв возле одного из зданий правоохранительных органов Краснодарского края. Все свои принадлежности для совершения теракта он хранил в тайнике на окраине Геленджика.

"В средствах связи обнаружены инструкции по сборке взрывных устройств и их применению, полученные из интернет-сообществ, администрируемых боевиками украинских националистических формирований"

- ЦОС ФСБ

В отношении мужчины было заведено уголовное дело части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. В настоящее время он находится под стражей.