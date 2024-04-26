В Физули восстановили разрушенные водохранилища

В русле реки Кенделанчай на территории Физулинского района были восстановлены три водохранилища. С помощью них планируется обеспечить водой сельскохозяйственные земли на территории района.

В рамках восстановительных работ на территории Физулинского района были отремонтированы водохранилища, которые будут использоваться для орошения сельскохозяйственных земель. Информацию об этом озвучил представитель Госагентства водных ресурсов Азербайджанской Республики Атакиши Бабаев.

Как сообщил чиновник, одно из восстановленных водоем имеет объем почти 4 млн кубометров воды. Оно было открыто в 1962 году. Сейчас власти региона провели на территории водного объекта ряд ремонтных работ.

Также восстановлено водохранилище объемом более 2 млн кубометров воды, которое было введено в эксплуатацию 1951 году. На нем также расположена плотина высотой более 20 метров.

Благодаря проделанной работе, удалось нормализовать работу водного объекта.

Кроме этого, отремонтировано водохранилище, в котором содержится порядка 9,5 млн кубометров воды и плотина высотой 25 метров.

Отмечается, что было восстановлено осыпавшееся покрытие из камня, установлена система дренажа и приборы, которые будут контролировать уровень воды.