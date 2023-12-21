В Физули строятся водохранилища

Система питьевого водоснабжения создается в Физули. Планируется, что благодаря данной системе водой будут обеспечены 50 тыс человек, - именно столько жителей будет насчитывать город к 2040 году.

В Физули строится система питьевого водоснабжения: создается канализационная система, а также система для отвода дождевых вод.

Планируется, что система сможет удовлетворить нужды 50 тыс человек.

«В целях обеспечения города Физули постоянной питьевой водой возле села Зергер строятся центральные водохранилища общей емкостью 20 тысяч кубометров. В соответствии с проектом завершено строительство магистрального водопровода протяженностью 10,7 км для обеспечения доставки в город воды, забираемой из водного источника города Физули»

– Координационный штаб

В ближайшем будущем неподалеку от села Говшадлы будут пробурены 15 субартезианских скважин. Благодаря этому вода придет не только в Физули, но и в соседние с городом села.