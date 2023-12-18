В Физули переедут еще 147 семей

Еще 147 семьям вынужденных переселенцев будет предоставлено жилье в городе Физули.

Власти Азербайджана намерены перевезти в Физули еще 147 семей вынужденных переселенцев. Сегодня между ними была осуществлена жеребьевка, целью которой является объективность при расселении граждан.

Отмечается, что, учитывая состав семей, 57 из них будут выделены квартиры с двумя комнатами. Трехкомнатное жилье получать 75 семей, четырехкомнатные – 15.

Все это время вынужденные переселенцы находились во временном жилье в разных районах страны.

В ближайшее время граждане, принимавшие участие в жеребьевке, будут переселены в свое новое жилье.