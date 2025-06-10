В ЕС высказались о возможном посредничестве РФ в ирано-израильском конфликте

Евросоюз сомневается в возможной роли РФ в качестве посредника между Тегераном и Тель-Авивом.

Брюссель не видит перспектив в возможном посредничестве РФ в ирано-израильском конфликте. По словам официального представителя главы дипломатии ЕС Ануара аль-Ануни, Москва тесно сотрудничает с Тегераном, что исключает возможность объективного подхода.

По словам аль-Ануни, РФ не заслуживает доверия на фоне партнерства между Москвой и Тегераном.

Отметим, что сегодня официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова выступить в роли посредника в конфликте между Ираном и Израилем. По словам Пескова, Россия поддерживает контакты с обеими странами.