Вестник Кавказа

В ЕС высказались о возможном посредничестве РФ в ирано-израильском конфликте

В ЕС высказались о возможном посредничестве РФ в ирано-израильском конфликте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Евросоюз сомневается в возможной роли РФ в качестве посредника между Тегераном и Тель-Авивом.

Брюссель не видит перспектив в возможном посредничестве РФ в ирано-израильском конфликте. По словам официального представителя главы дипломатии ЕС Ануара аль-Ануни, Москва тесно сотрудничает с Тегераном, что исключает возможность объективного подхода. 

По словам аль-Ануни, РФ не заслуживает доверия на фоне партнерства между Москвой и Тегераном. 

Отметим, что сегодня официальный спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва готова выступить в роли посредника в конфликте между Ираном и Израилем. По словам Пескова, Россия поддерживает контакты с обеими странами.

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