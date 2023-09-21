В Ереване всю ночь требовали отставки Пашиняна

Опубликовано: 10:38, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Протесты с требованием отставки Пашиняна проходили в Ереване ночью. Полиция произвела задержания несогласных.

Массовые протесты прошли ночью в Ереване. Несогласные требовали отставки главы армянского правительства Никола Пашиняна. В результате было задержано три десятка протестующих.

«Против 28 из них возбуждены уголовные дела, а против 2 возбуждены административные дела»

– пресс-службе МВД республики

Протесты прошли на фоне успешного завершения Азербайджаном контртеррористической операции в Карабахе.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводилась для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносились только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являлись целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволила реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечила безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.