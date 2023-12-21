В Екатеринбурге нашли неполадки у лайнера "Уральских авиалиний"

Самолет авиакомпании "Уральские линии" дважды не смог вылететь в Сочи из-за неполадок в одном из двигателей, сейчас он находится на ремонте.

Два дня подряд, накануне и сегодня, авиалайнер "Уральских авиалиний" не смог улететь в Сочи из Екатеринбурга из-за неполадок в топливной системе одного из двигателей, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Парк авиакомпании, штаб-квартира которой находится в Екатеринбурге, состоит из воздушных судов семейства А320 концерна Airbus, в одном из них и обнаружился дефект в двигателе. Самолет пытался вылететь на кубанский курорт и накануне, теперь ему предстоит пройти ремонт, передает РИА Новости.

"В данном случае имеют место замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок сегодня был выявлен дефект в той же системе, который проявился по-другому. Обнаруженная неисправность в настоящий момент находится в процессе устранения"

- пресс-служба компании "Уральские авиалинии"

Самолет отстранен от полетов, пассажиры улетели в Сочи резервными бортами компании, а в неисправном авиалайнере будет заменена топливорегулирующая аппаратура.

Тем не менее, Уральская транспортная прокуратура организовала проверку по этим инцидентам в отношении исполнения компанией законодательства о безопасности полетов, сообщили в надзорном ведомстве региона.