«Уральские авиалинии» свяжут Баку и Екатеринбург

Авиаперевозчик «Уральские авиалинии» запускают с нового года прямое авиасообщение между Екатеринбургом и Баку.

Между Баку и Екатеринбургом начнут летать самолеты «Уральских авиалиний». Прямые рейсы будут совершаться три раза в неделю – в понедельник, четверг и субботу. Старт полетов намечен на 13 января. Такую информацию рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Сейчас в столицу Азербайджанской Республики из Екатеринбурга осуществляют вылеты три перевозчика – азербайджанская компания Azerbaijan Airlines и две российские Red Winds и "ИрАэро".

Также с января «Уральские авиалинии» будут совершать прямые вылеты из столицы РФ и Екатеринбурга в Стамбул.