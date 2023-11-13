В Джебраильском районе было заложено новое село

Карабахский регион Азербайджана прирос новым селом. Населенный пункт под названием Солтанлы появился в Джебраильском районе республики.

В пятницу, 24 ноября в Джебраильском районе Карабахского региона Азербайджана было заложено село Солтанлы.

Участниками торжественной церемонии стали представитель президента Азербайджана в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район Вахид Гаджиев, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев. Также церемонию посетил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Населенный пункт находится неподалеку от стратегической автомобильной дороги Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд.

Отметим, что в ходе выступления на Саммите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (СПЕКА) в Баку в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о том, что сейчас на освобожденных от оккупации территориях Баку проводит широкомасштабные строительно-восстановительные работы.

«Мы возводим с нуля новые города и села. На первоначальном этапе планируется восстановить 100 населенных пунктов, в том числе 9 городов и 8 поселков»

– Ильхам Алиев