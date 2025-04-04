В Джебраил прибывают новые жители

Сегодня в освобожденный от армянской оккупации и восстанавливаемый город Джебраил прибывает очередная группа бывших вынужденных переселенцев – город примет почти 200 новых жителей.

В освобожденном от армянской оккупации Джебраиле сегодня пополнение – в город прибыли 53 семьи бывших вынуждены переселенцев, а это 198 его новых жителей.

Их уже ждут новые дома и квартиры, построенные в ходе масштабных восстановительных работ – теперь у них будет собственное комфортабельное и современное жилье в помолодевшем прекрасном городе, передает Trend.

В Карабахе и Восточном Зангезуре уже проживает более 50 тыс человек – это и бывшие вынужденные переселенцы, и строители, которые претворяют в жизнь новые проекты в регионе, а также работники местных подразделений отдельных государственных структур – медики, учителя, работники культуры, туризма и энергетики.

Напомним, с начала года в Джебраил прибыли тысячи новых жителей, Большое возвращение продолжается.