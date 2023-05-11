В Дубае не разрешили самолету Flyone Armenia приземлиться в городском аэропорту

Опубликовано: 20:10, 11 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Дубая не дали самолету Flyone Armenia совершить посадку в городском аэропорту. Воздушное судно возвращается в Армению.

Самолету авиакомпании Flyone Armenia не позволили приземлиться в Дубае. Об этом сообщил глава правления армянского авиаперевозчика.

По словам Арама Ананяна, летевшее из Еревана воздушное судно должно было совершить посадку в аэропорту Аль-Мактум, однако авиационные власти запретили ему сделать это.

Он подчеркнул, что авиакомпания ранее получила все разрешения на полет, но долететь до Дубая самолет не смог. Представитель авиаперевозчика добавил, что воздушное судно было вынуждено приземлиться в иранском аэропорту Киш, а сейчас возвращается в Армению, передает ТАСС.