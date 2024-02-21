В ДТП в Краснодарском крае погиб младенец

Новорожденный стал жертвой автоаварии в Краснодарском крае. Ребенка перевозили в автомобиле без детского кресла.

Авария со смертельным исходом случилась на Кубани в четверг вечером в Брюховецком районе.

ДТП произошло на трассе Краснодар-Ейск, столкнулись «Лада Гранта» и большегруз. Отечественный автомобиль под управлением 50-летнего мужчины, выехал на полосу встречного движения, там он по касательной столкнулся с большегрузом, после удара «Лада» съехала с дороги и перевернулась на бок.

В легковом автомобиле находились два пассажира - 22-летняя женщина и младенец, они с травмами были госпитализированы. В больнице двухмесячный ребенок умер.

В ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю уточнили, что младенца перевозили без специального кресла.