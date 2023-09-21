В донском Гуково приостановили возведение первой солнечной станции

Опубликовано: 12:16, 21 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Руководство ООО "Юнигрин Регион", выигравшего конкурс на строительство первой на Дону солнечной электростанции, приняло решение на время отложить реализацию проекта из-за ряда проблем.

Первая солнечная электростанция (СЭС) в Ростовской области в сроки построена не будет – ее возведение на время отложил инвестор, ООО "Юнигрин Регион", сообщил представитель компании.

Вместе с тем это не означает, что инвестор отказался от реализации проекта – он по-прежнему заинтересован в нем, однако у компании возник ряд трудностей в решении стратегических и организационных вопросов, поэтому новые сроки завершения строительства и его технические параметры станут известны позже, сообщил представитель "Юнигрин Регион", передает "Интерфакс".

Два года назад компания выиграла конкурс на строительство СЭС в Гуково, планируя инвестировать в нее два млрд рублей. Ожидалось, что СЭС заработает к концу 2023 года и будет производить более 39,044 тыс МВт/ч электроэнергии в год.