В Дагестане призвали вернуть Дербенту 3000 лет

Опубликовано: 16:50, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Специальная рабочая группа по получению Дербентом статуса 5000-летнего города будет создана в Дагестане. В нее войдут глава Дагестана, представители парламента и правительства республики.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил создать специальную рабочую группу по получению Дербентом статуса 5000-летнего города. Он отметил, что в данном вопросе Дагестан получил поддержку от президента Владимира Путина, пишет пресс-служба лидера республики.

"Владимир Путин показал незаурядные знания по истории Дербента, нас обязывает начать работу. Нам нужно официально получить соответствующие нормативные параметры, чтобы город был официально признан древнейшим в России"

- Сергей Меликов

Отмечается, группу возглавит лично глава Дагестана. Помимо него, в нее войдут члены парламента и правительства республики, а также сотрудники Минкультуры и Миннаца региона.

Владимир Путин, находясь в Дербенте, предложил считать самый южный город России 5000-летним. В 2015 году праздновалось 2000-летие дагестанского города.