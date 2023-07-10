В Дагестане призвали вернуть Дербенту 3000 лет

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил создать специальную рабочую группу по получению Дербентом статуса 5000-летнего города. Он отметил, что в данном вопросе Дагестан получил поддержку от президента Владимира Путина, пишет пресс-служба лидера республики.
"Владимир Путин показал незаурядные знания по истории Дербента, нас обязывает начать работу. Нам нужно официально получить соответствующие нормативные параметры, чтобы город был официально признан древнейшим в России"
- Сергей Меликов
Отмечается, группу возглавит лично глава Дагестана. Помимо него, в нее войдут члены парламента и правительства республики, а также сотрудники Минкультуры и Миннаца региона.
Владимир Путин, находясь в Дербенте, предложил считать самый южный город России 5000-летним. В 2015 году праздновалось 2000-летие дагестанского города.