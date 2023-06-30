Путин постановил: Дербенту 5 тысяч лет

Опубликовано: 18:36, 30 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Возраст самого древнего города России Дербента теперь составляет не 2 тысячи лет, а гораздо больше - 5 тысяч лет. Такое решение принял Владимир Путин, несколько дней назад приезжавший в республику.

"Состарить" Дербент на 3 тысячи лет предложил президент России во время поездки в Дагестан, рассказал глава республики.

По словам Сергея Меликова, речь о возрасте Дербента зашла в прямом эфире. Тогда глава РД рассказал, как в 2015 году город торжественно отмечал юбилей. Тогда ему исполнилось две тысячи лет.

В ответ Владимир Путин заявил, что имеет смысл взять за основу другую дату, о которой говорят ученые, - согласно этим данным, Дербент гораздо старше. Как следует из археологических находок, ему уже пять с лишним тысяч лет.

"Мы это восприняли, в том числе как указание, и я всех дагестанцев поздравляю с тем, что у нас теперь есть город с пятитысячелетней историей. Город Дербент - колыбель всемирной истории"

– Сергей Меликов