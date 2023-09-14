В Дагестане будет открыт первый аутлет

В Махачкале будет построен аутлет "Анджи Арка". Он станет первым в Дагестане и будет представлять собой крупный торгово-развлекательный комплекс.

В Дагестане вскоре начнут строить первый в регионе аутлет. Крупный торговый комплекс расположится неподалеку от аэропорта Махачкалы.

"В Дагестане успешно прошел экспертизу проект строительства первого многофункционального аутлета "Анджи Арка"…. В проекте аутлета заложено строительство торгового центра, гостиницы, ресторанов, фитнес-центра и других развлекательных заведений. Общая площадь аутлета составит около 60 тыс кв м"

– гендиректор ООО "Анджи арка" Шамиль Алиев

Открыть аутлет "Анджи Арка" планируется в 2026 году.

Ожидается, что комплекс будет пользоваться популярностью как среди местных жителей, так и среди туристов.

Проект предполагает создание в республике порядка 500 рабочих мест, уточнили в компании.