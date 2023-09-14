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На Северном Кавказе растет интернет-торговля

На Северном Кавказе растет интернет-торговля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В республиках Северного Кавказа растет популярность интернет-торговли. Наибольший прирост отмечен в категориях, связанных с одеждой и обувью, а также аксессуарами и косметикой.

Интернет-торговля в Кабардино-Балкарии и Ингушетии выросла на 45%, республики расположились на 4-й строчке среди всех российских субъектов в рейтинге, который составили сотрудники СберАналитики.

Как заявил глава отделения Сбербанка в Ингушетии Виктор Бударин, рост онлайн-торговли связан с популярностью различных маркетплейсов. По его словам, доля продаж в интернете значительно выросла.

Он отметил, что прирост отмечен в категориях, связанных с одеждой и обувью, а также аксессуарами и косметикой.

Стоит добавить, что в России доля онлайн-торговли составляет 12% от общего товарооборота, что на 1% больше прошлогоднего показателя.

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