Вестник Кавказа

В Дагестан и соседние регионы придет Сбермобайл

В Дагестан и соседние регионы придет Сбермобайл
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Три региона Северного Кавказа, востребованные у туристов, стали одними из первых в России, где действует мобильный оператор Сбермобайл. Новый мобильный оператор в СКФО работает на инфраструктуре "Мегафона".

В Дагестане, Северной Осетии и на Ставрополье начинает работать оператор мобильной связи от Сбера - Сбермобайл.

"Увеличение зоны присутствия Сбермобайла по всей России - наша приоритетная задача. На Северном Кавказе быстро развивается туризм, поэтому мы стремились выйти прежде всего в эти регионы"

– гендиректор оператора Сергей Волков

В трех северокавказских регионах работа оператора будет осуществляться на базе инфраструктуры "Мегафона", что обеспечит качественное покрытие.

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