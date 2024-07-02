В Дагестан и соседние регионы придет Сбермобайл

Три региона Северного Кавказа, востребованные у туристов, стали одними из первых в России, где действует мобильный оператор Сбермобайл. Новый мобильный оператор в СКФО работает на инфраструктуре "Мегафона".

В Дагестане, Северной Осетии и на Ставрополье начинает работать оператор мобильной связи от Сбера - Сбермобайл.

"Увеличение зоны присутствия Сбермобайла по всей России - наша приоритетная задача. На Северном Кавказе быстро развивается туризм, поэтому мы стремились выйти прежде всего в эти регионы"

– гендиректор оператора Сергей Волков

В трех северокавказских регионах работа оператора будет осуществляться на базе инфраструктуры "Мегафона", что обеспечит качественное покрытие.