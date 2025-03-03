В церкви Дамаска прогремел взрыв, есть жертвы

В церкви в районе Дувейла в столице Сирии Дамаске произошел мощный взрыв – террорист привел в действие взрывное устройство, которое убило более 20 прихожан храма.

В сирийском Дамаске сегодня произошел очередной теракт, жертвами которого оказались более 20 человек, пришедших на вечернюю службу в церкви, сообщают местные власти, СМИ и очевидцы.

Мощный взрыв прогремел в церкви в дамасском районе Дувейла, взрывное устройство в церкви в районе Дувейла. Как утверждают представители местных властей, террорист принадлежал и действовал от имени запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ, передает РИА Новости.

По предварительной информации, взрыв унес жизни более 20 верующих, информирует сирийский государственный телеканал Syria TV.

"Более 20 человек, по предварительным данным, погибли в результате подрыва... в церкви в Дувейле"

- телеканал