В Черкесске за рассылку сообщений с угрозами взрывов поймали двух подростков

Опубликовано: 13:42, 18 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В КЧР два подростка разослали сообщения о взрывных устройствах в школе и лечебном учреждении. Обе угрозы оказались ложными.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности двух человек, сообщивших о готовящихся терактах в школе и лечебном учреждении в Черкесске. Об этом рассказали в региональном МВД.

Ими оказались два подростка. Первое сообщение об угрозе взрыва поступило от них 15 августа, а второе – 6 октября. В ходе проверок было установлено, что обе информации ложные.

Оперативники установили, что сообщения о минировании поступили от бывшего ученика этого учебного заведения, которому на тот момент было меньше 14 лет. В совершение второго преступления он втянул своего сверстника.

Возбуждены уголовные дела. Правоохранители провели профилактические беседы с подросткам, а также пообщались с их родителями.