В Черкесске за рассылку сообщений с угрозами взрывов поймали двух подростков

В КЧР два подростка разослали сообщения о взрывных устройствах в школе и лечебном учреждении. Обе угрозы оказались ложными.
Сотрудники правоохранительных органов установили личности двух человек, сообщивших о готовящихся терактах в школе и лечебном учреждении в Черкесске. Об этом рассказали в региональном МВД.
Ими оказались два подростка. Первое сообщение об угрозе взрыва поступило от них 15 августа, а второе – 6 октября. В ходе проверок было установлено, что обе информации ложные.
Оперативники установили, что сообщения о минировании поступили от бывшего ученика этого учебного заведения, которому на тот момент было меньше 14 лет. В совершение второго преступления он втянул своего сверстника.
Возбуждены уголовные дела. Правоохранители провели профилактические беседы с подросткам, а также пообщались с их родителями.