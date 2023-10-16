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Дети в КЧР все чаще болеют ОРВИ и гриппом

Дети в КЧР все чаще болеют ОРВИ и гриппом
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Эпидемиологи в КЧР четвертую неделю подряд отмечают рост заболеваний ОРВИ и гриппом среди детей, эпидпорог превышен не только у школьников, но и у детей дошкольного возраста.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) снова, уже четвертую неделю подряд, отмечается превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ и гриппом среди детей, свидетельствуют данные управления Роспотребнадзора по КЧР.

Превышение не опасное и многолетнее, наблюдающееся именно в это время года – так, среди детей школьного возраста оно составляет 18%, а среди детей в возрасте от 3 до 6 лет - 11%, передает "Интерфакс".

Что касается этиологии заболеваний, то, как показало выборочное обследование, впервые нынешней осенью причиной части заболеваний стали вирусы гриппа группы B, но пока они встречаются довольно редко, а среди возбудителей ОРВИ обнаружены риновирусы, коронавирусы, а также парагрипп третьего типа, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

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