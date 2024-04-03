В Черкесске открылся молодежный центр

Молодежный центр открыл двери в Черкесске. Здесь можно участвовать в мастер-классах, тренингах, культурных мероприятиях.

В столице Карачаево-Черкесии, Черкесске, недавно открылся новый молодежный центр. Этот центр представляет собой современное здание площадью более 900 квадратных метров, оборудованное по последнему слову техники и предлагающее широкий спектр развлечений и образовательных мероприятий.

«На новой площадке в Черкесске созданы условия для саморазвития, обучения и творчества молодых людей. Здесь, в частности, располагаются региональные отделения молодежных организаций РФ „Авангард“, „Движение первых“, а также пространства АНО „Моя карьера“ и Ресурсного центра развития молодежного добровольчества в КЧР»

– министр по делам молодежи Карачаево-Черкесии Ибрагим Тоторкулов

Важность молодежных центров для общества

По его словам, молодежные центры играют важную роль в жизни общества, поскольку они способствуют развитию молодежи, предоставляют возможности для самореализации, обучения и творчества. Такие учреждения способствуют формированию здорового образа жизни, помогают в профессиональной ориентации и развитии лидерских качеств.

Особенности нового молодежного центра в Черкесске

Также в релизе отмечается, что новый молодежный центр в Черкесске предлагает посетителям широкий спектр услуг и возможностей. Здесь можно участвовать в мастер-классах, тренингах, культурных мероприятиях. Кроме того, центр оборудован современным спортивным залом, зоной отдыха, коворкингом и кафе.