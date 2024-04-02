В Чечне создадут молодежную лабораторию для разработки строительных технологий

В Чечне появится молодежная лаборатория для разработки строительных технологий. Планируется, что лаборатория начнет свою работу до конца текущего года.

Чечня готовится к открытию молодежной лаборатории, которая станет центром разработки уникальных низкоуглеродных строительных технологий. Этот проект является частью нацпроекта и призван сделать значительный вклад в развитие строительной отрасли республики. Планируется, что лаборатория начнет свою работу до конца текущего года.

«В рамках нацпроекта „Наука и университеты“ в 2024 году планируется создать лабораторию и запустить процесс ее развития. Актуальность создания такой молодежной лаборатории обусловлена прежде всего мировой тенденцией перехода к низкоуглеродным строительным материалам, которые наносят меньше вреда окружающей среде. Кроме того, у нас в регионе имеются большие запасы техногенного сырья, в том числе от разрушенных в ходе войны конструкций зданий и сооружений, которые можно рассматривать как сырье для развития новых технологий»

– проректор ГГНТУ по научной работе и руководитель проекта Магомед Сайдумов.

По его словам, основная цель создания молодежной лаборатории в Чечне – разработка и внедрение инновационных строительных технологий, направленных на снижение углеродного следа. Молодежь, обладающая свежими идеями и энергией, сможет внести свой вклад в развитие отрасли и сделать строительство более экологически чистым.

Значимость проекта для региона

Также в релизе отмечается, что открытие молодежной лаборатории в Чечне имеет большое значение для региона. Это не только способ развития инноваций в строительстве, но и возможность для молодых специалистов проявить себя, обрести опыт и знания в сфере низкоуглеродных технологий.