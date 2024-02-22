В чем обвиняет Ереван взятого в плен азербайджанского солдата?

Власти Армении рассказали, по каким статьям будет расследоваться уголовное дело, возбужденное в отношении военнослужащего ВС Азербайджана Руслана Панахова: он накануне из-за тумана случайно перешел на территорию Армении – и был незаконно взят в плен.

Следственный комитет Армении озвучил детали уголовного дела, незаконно возбужденного против азербайджанского солдата, который случайно, из-за плохой видимости в условиях тумана, оказался на территории РА.

По данным ведомства, военнослужащего ВС АР Руслана Панахова обвиняют в совершении попытки диверсии и в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Кроме того, военного подозревают в осуществлении попытки убийства на почве расовой и религиозной нетерпимости.

Гражданин Азербайджана взят под арест.

Напомним, ЧП случилось накануне рано утром в Лачинском районе. Панахов переходил с одной служебной позиции на другую. В густом тумане он сбился с пути и оказался в Армении.