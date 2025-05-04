Вестник Кавказа

В БРИКС назвали удары по Ирану нарушением устава ООН

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
БРИКС: удары по Ирану являются нарушением Устава ООН, необходимо создать зону без ядерного оружия в регионе.

Члены БРИКС выступили с заявлением относительно ударов Израиля и США по Ирану. Согласно заявлению организации, атаки являются нарушением Устава ООН. 

"Мы выражаем глубокую обеспокоенность военными нападениями на Исламскую Республику Иран с 13 июня 2025 года, которые представляют собой нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций"

– заявление БРИКС

В БРИКС также заявили о необходимости организации на Ближнем Востоке зоны без ядерного оружия. 

Напомним, что Иран и Израиль в ночь на 24 июня договорились о прекращении огня.

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