В БРИКС назвали удары по Ирану нарушением устава ООН

БРИКС: удары по Ирану являются нарушением Устава ООН, необходимо создать зону без ядерного оружия в регионе.
Члены БРИКС выступили с заявлением относительно ударов Израиля и США по Ирану. Согласно заявлению организации, атаки являются нарушением Устава ООН.
"Мы выражаем глубокую обеспокоенность военными нападениями на Исламскую Республику Иран с 13 июня 2025 года, которые представляют собой нарушение международного права и Устава Организации Объединенных Наций"
– заявление БРИКС
В БРИКС также заявили о необходимости организации на Ближнем Востоке зоны без ядерного оружия.
Напомним, что Иран и Израиль в ночь на 24 июня договорились о прекращении огня.