В боях с террористами ХАМАС погибли 26 военнослужащих Израиля

Опубликовано: 11:12, 8 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Times of Israel

Армия Израиля опубликовала список из 26 военных, погибших в боях с бойцами ХАМАС за сутки боевых действий, среди них – командир бригады и командир батальона.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала список из 26 военнослужащих, погибших за прошедшие сутки в ходе боев с бойцами ХАМАС на границе с сектором Газа, среди них - командир бригады "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг, пишет газета Times of Israel со ссылкой на сообщение пресс-службы армии.

Среди погибших числятся военные разных званий в возрасте от 18 до 42 лет, известно, что погибли командир бригады и командир батальона связи.

Среди погибших - полковник Йонатан Штайнберг, 42 года, командир бригады "Нахаль"; подполковник Сахар Махлуф, 36 лет, командир 481-го батальона связи; майор Чен Бучрис, 26 лет, заместитель командира подразделения "Маглан", - говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля отмечает, что Йонатан Штайнберг стал первым полковником израильской армии и командиром бригады, убитым в бою со времен Войны Судного дня 1973 года.

Также в боях с ХАМАС погибли два капитана, шесть лейтенантов, один младший лейтенант, четыре штаб-сержанта, четыре сержанта, четыре капрала и два рядовых. Среди погибших - три женщины, говорится в сообщении пресс-службы.