В Беслане откроется школа на 550 учеников

Порядка 550 школьников смогут одновременно обучаться в новой школе в Беслане. Здание школы возведено в рамках реализации проекта «Образование».

В сентябре в городе Беслан открывается современная школа на 550 учеников. Это значительное событие для местного образования, так как новое учебное заведение обещает стать не только местом получения знаний, но и центром развития каждого школьника.

«Завершили строительство новой школы в Беслане. Учебное учреждение на 550 мест по улице Менделеева возвели благодаря участию в нацпроекте «Образование»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Технологическое оборудование и компьютеры

Одной из ключевых особенностей новой школы в Беслане является наличие современного технологического оборудования и компьютеров, то есть каждый ученик сможет погружаться в мир знаний, используя передовые технологии и программы.

По словам главы региона, забота о здоровье учеников – один из приоритетов новой школы. Помимо обязательных уроков физкультуры, в учебном плане предусмотрены разнообразные спортивные секции.

Новая школа в Беслане оборудована всем необходимым для комфортного обучения, спортивных занятий и адаптации для всех детей. Благодаря современному подходу к образованию, каждый ученик сможет раскрыть свой потенциал и готовиться к будущему уже сегодня.