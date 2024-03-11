Казахстанско-немецкая школа будет создана в Астане

Уникальное учебное заведение появится в скором времени в столице Казахстана. Его открытие анонсировал член Сената. В частности, в Астане будет открыта Казахстанско-немецкая школа.

Казахстанско-немецкую школу планируется открыть в Астане. О будущем учебном заведении рассказал сенатор Евгений Больгерт, возглавляющий попечительский совет "Казахстанского объединения немцев "Возрождение".

Соответствующее заявление он сделал на заседании Национального курултая, которое прошло в Атырау, сообщает Kazinform.

По словам законодателя, перед молодым поколением жителей Казахстана стоит ряд важных вызовов. Больгерт уточнил, что в их число входят и быстрая цифровизация, и распространение искусственного интеллекта. А к жизни, в том числе, соответственно, и к этим ситуациям, юное поколение должны готовить именно школы.

"Система образования фактически должна опережать время. Для этого нам нужны прогрессивные учебные заведения. Одним из таких примеров станет Казахстанско-немецкая школа в Астане"

– депутат

Он обратил внимание на уникальный формат новой школы: аналогий этому учебному заведению нет ни в одной стране Центральной Азии. Благодаря ему, дети смогут в перспективе без проблем влиться в образовательное пространство Германии и в целом Европы.