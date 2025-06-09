Вестник Кавказа

В Азербайджане увеличат площадь хлопковых полей в три раза

Хлопок
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Баку и Ташкент сотрудничают в аграрной отрасли: на территории Азербайджана при участии специалистов из Узбекистана проведены первые посевы хлопка. Площадь посевов будет увеличена.

Азербайджан развивает сотрудничество с Узбекистаном по проекту хлопкового кластера. На территории Азербайджана выполнен посев хлопка на площади в 2 тыс га, однако планируется увеличить посевные площади до 6 тыс га. 

Как сообщают СМИ, первый урожай будет собран уже в этом сезоне. 

Отметим, что Баку и Ташкент также активно сотрудничают в автопромышленности. Около 9 тыс автомобилей Chevrolet сошли с конвейера совместного предприятия двух стран.

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