Вестник Кавказа

В Азербайджане появится еврейский религиозный центр

В Азербайджане появится еврейский религиозный центр
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Еврейский культурный центр в ближайшее время заработает в Баку. Это еще больше обогатит среду азербайджанского мультикультурализма.

В Баку появится еврейский культурный центр. Об этом сообщил председатель религиозной общины горских евреев Милих Евдаев.

«Также в настоящее время по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева строится еврейский религиозно-культурный центр. Вот каков наш Азербайджан!»

– Милих Евдаев

По его словам, открытие центра станет знаковым событием для всей еврейской общины Азербайджана. Евдаев также напомнил, что в 2003 и в 2012 годах в азербайджанской столице открылись две синагоги.

В заключение он подчеркнул, что строительство еврейского религиозно-культурного центра еще больше обогатит среду азербайджанского мультикультурализма.

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