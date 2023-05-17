В Азербайджане аннулирована лицензия одного из старейших банков страны

Решением Совета правления Центрального банка Азербайджана от 16 мая 2023 года с сегодняшнего дня, 17 мая, аннулирована лицензия ОАО Günay Bank, сообщили сегодня в финансовом регуляторе.
Согласно информации, в суд направлено обращение о его ликвидации, уже назначен временный администратор Günay Bank, к которому перешли все полномочия по его управлению, передает Sputnik Азербайджан.
Как сообщили в Центральном банке Азербайджана, банк лишился лицензии из-за недостаточного общего капитала и низкого коэффициента достаточности (менее 3%). Кроме того, текущая деятельность банка признана ненадежной и неблагоразумной.
"Удельный вес ОАО Günay Bank в активах банковской системы страны составляет 0,6%, в кредитном портфеле - 1%, а в пассивах сектора - всего 0,5%. Аннулирование его банковской лицензии не представляет угрозы для финансовой стабильности и финансовой устойчивости банковского сектора", - говорится в сообщении ЦБА.
Поскольку банк является участником Фонда страхования вкладов, то его вкладчики получат компенсации по застрахованным вкладам в соответствии с законодательством.
Напомним, ОАО Günay Bank основано 30 апреля 1992 года, это был один из первых полностью частных коммерческих банков с акционерами - гражданами Азербайджана банков, зарегистрированных на территории независимой Азербайджанской Республики.