РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Астраханской области сняли с мели направлявшийся в Иран теплоход

В Астраханской области сняли с мели направлявшийся в Иран теплоход
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Теплоход, перекрывший накануне вечером Волго-Каспийский канал, снят с мели. Движение по каналу восстановлено.

В воскресенье днем в Волго-Каспийском морском судоходном канале сняли с мели теплоход, направлявшийся в Иран. Об этом рассказали сегодня в Главном управлении МЧС по Астраханской области.

В настоящее время сухогруз "Порт Оля-2" находится на якорной стоянке в районе 142-го километра ВКМСК.

Судно удалось снять с мели около двух часов назад, после чего его отбуксировали к месту безопасной стоянки.

Судоходство в канале восстановлено.

Волго-Каспийский канал станет глубже

Волго-Каспийский канал станет глубже

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
880 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version