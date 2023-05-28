В Астраханской области сняли с мели направлявшийся в Иран теплоход

Опубликовано: 14:43, 28 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Теплоход, перекрывший накануне вечером Волго-Каспийский канал, снят с мели. Движение по каналу восстановлено.

В воскресенье днем в Волго-Каспийском морском судоходном канале сняли с мели теплоход, направлявшийся в Иран. Об этом рассказали сегодня в Главном управлении МЧС по Астраханской области.

В настоящее время сухогруз "Порт Оля-2" находится на якорной стоянке в районе 142-го километра ВКМСК.

Судно удалось снять с мели около двух часов назад, после чего его отбуксировали к месту безопасной стоянки.

Судоходство в канале восстановлено.