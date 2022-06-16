В Астрахани заложили плавучий док для Петербурга

На астраханском судостроительном заводе сегодня стартовало строительство нового плавучего дока, который получил имя Героя России Владимира Емельянова.

В Астрахани сегодня торжественно заложили новое судно - плавучий док "Владимир Емельянов", сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

Его строят для компании "Северная верфь" в Санкт-Петербурге, строительство будет вестись на производственной площадке Астраханского судостроительного производственного объединения, передает "АиФ Астрахань".

Будущий док назвали в честь Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной Премии СССР, ветерана Великой Отечественной войны, почетного судостроителя Владимира Емельянова – судно будет ремонтировать и спускать на воду корабли водоизмещением до 25 тыс т.

Длина дока - почти 190 м, ширина – 62 м, а предельная осадка судна - чуть более 20 м. Строить его будут минимум два года, говорится в сообщении.