В Армении заявили о готовности восстановить железную дорогу до Нахчывана

Опубликовано: 16:00, 17 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армения готова к открытию железной дороги через Мегри, проект предлагается назвать "Перекресток мира". Мегринская дорога соединяет через территорию Армении Азербайджан и Нахчыван.

Мегринская железная дорога может быть восстановлена, такое заявление сделал сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

По словам Пашиняна, армянская сторона готова восстановить железную дорогу Мегри - эта дорога соединяет юго-западные регионы Азербайджана и Нахичеванскую Автономную Республику.

"В Армении этот проект называют "Армянским перекрестком". Но думаю, что пора сделать ребрендинг, и с этой высокой трибуны Европарламента назвать его "Перекрестком мира". Это крайне важно для реального мира"

– Пашинян

Он отметил, что налаживание транспортных и энергетических коммуникаций является одной из основных повесток мирного соглашения. Армянский премьер добавил, что Мегринская железная дорога позволит не только Азербайджану и Армении, но и Грузии, Ирану получить выход на западные рынки.

Также в Армении готовы к открытию автомобильных дорог.

"В случае открытия всех коммуникаций в рамках принципа взаимности и суверенитета стран, Армения готова идти на упрощение процедур. Мы готовы обеспечивать безопасность грузов и пассажиров из Азербайджана при проезде через нашу территорию, надеясь на взаимность"

– Пашинян