В Армении разрабатывают универсальный корпоративный мессенджер

Армянские разработчики уже в начале следующего 2026 года предложат небольшим местным компаниям, а затем и соседним странам удобный корпоративный мессенджер с функциями чата, хранилища и управления данными.

Армянский стартап IdeasColl активно разрабатывает недорогой корпоративный мессенджер с широкими возможностями, заявил на полях инновационного форума Sevan Startup Summit его сооснователь Карен Симонян.

"Microsoft или Amazon могут сделать такую систему за день, но едва ли они захотят тратить время и силы для небольших рынков"

- Карен Симонян

Идея нужная и востребованная – небольшие компании давно нуждаются в средстве общения между сотрудниками, которое объединит в себе чат, хранилище данных и файлов, а также управление данными на телефонах, пояснил Симонян, передает Sputnik Армения.

Посредством мессенджера, который сможет объединять сотни телефонов, можно будет оперативно информировать сотрудников, обмениваться бизнес-информацией, а в случае увольнения сотрудника удалить у него данные одним нажатием кнопки: многие офисы адаптируют для этого популярные соцсети, но они далеко не всегда справляются с такими задачами, и у них есть свои ограничения.

Аналогичные многозадачные функционалы есть у банковских структур, но они довольно дороги, а их стандарты защиты информации не всегда столь необходимы малому бизнесу, добавил Симонян.

Мессенджер, который объединит в себе довольно несложный и востребованный функционал, заработает в январе будущего 2026 года – сначала в Армении, а затем и в других небольших странах, которые заинтересуются новшеством, отметили в компании.