В Армении перестанут изучать "Историю армянского народа"

В правительстве Республики Армения был одобрен законопроект по смене названия учебной дисциплины. Теперь в школах начнут изучать "Историю Армении", что, по мнению Минобразования, полностью соответствует идее армянской государственности.

Накануне в правительстве Республики Армения был одобрен законопроект по смене названия школьного предмета "История армянского народа" на "Историю Армении". Такое решение правительства пояснила глава Минобра Жанна Андреасян. Она сказала, что предмет "История армянского народа" больше акцентировал внимание на прошлом самого этноса, в то время как "История Армении" будет содержать в себе информацию о зарождении государства и его дальнейшем развитии. В новом предмете упор будет сделан на современную историю Армении. Это поможет донести до учеников концепцию об армянской государственности.

"Мы считаем это проблематичным. В процессе преподавания истории правового государства важно полноценно представлять идею государственности. Поэтому предлагаем ввести предмет "История Армении"

– Жанна Андреасян

Свое мнение высказал и премьер-министр Никол Пашинян, заявив, что такой шаг необходим для интересов Армении и ее дальнейшего упрочения государственного суверенитета.

"В чем мое восприятие разницы между "Историей армянского народа" и "Историей Армении": "История Армении" - это история существования и развития государства с периодами его отсутствия, а "История армянского народа" - это история народа с периодами существования государства". Это очень важная концептуальная разница, и для нас ключевой является стратегия существования государства"

– Никол Пашинян