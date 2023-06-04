В Армении мужчина не смог убежать от товарняка

Опубликовано: 16:25, 4 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Молодой мужчина в субботу вечером неправильно рассчитал скорость движения товарного поезда между Санаином и Алаверди и был насмерть сбит многотонным составом. За последние восемь месяцев в Армении заметно выросло число аварий на железных дорогах из-за того, что поезда в стране стали ходить быстрее.

Накануне в Армении произошел еще один смертельный случай, связанный с интенсификацией железнодорожного движения в республике: 31-летний мужчина, имя которого не называется, попал под поезд, не рассчитав скорость движения.

Уточняется, что накануне около 21:30 по московскому времени между Санаином и Алаверди мужчина переходил дорогу прямо перед грузовым поездом. Водитель, обнаружив человека на путях, просигналил ему, понимая, что остановить многотонный состав он не успеет, однако мужчина не смог среагировать верно и был сбит насмерть.

Как пишет shamshyan.com, полиция расследует обстоятельства инцидента. Не уточняется, был ли погибший в состоянии алкогольного опьянения.

Армянские железнодорожники уже предупреждали население, что в настоящее время существенно изменились условия движения поездов – их скорость достигает 100 км/ч, а вес регулярно превышает 4 тыс т. Из-за того, что поезда в Армении стали тяжелее и быстрее, с конца прошлого года выросло число железнодорожных аварий (по большей части речь идет о гибели животных).