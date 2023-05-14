Машинист поезда Уральск – Алматы сбил на путях троих баранов

Опубликовано: 15:57, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Для того, чтобы избежать столкновения с животными, бродившими на путях, машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение и совершил вынужденную остановку в Алматинской области, но это не предотвратило гибель животных.

Поезд Уральск - Алматы сегодня был вынужден экстренно остановиться из-за трех баранов, бродивших по путям, сообщает Telegram-канал "Мой город".

Инцидент произошел рядом со станцией Шамалган в Алматинской области: машинист состава заметил троих баранов, которые паслись на железнодорожных путях, и применил экстренное торможение. К сожалению, это не спасло ситуацию - два животных погибли под колесами поезда, передает Sputnik Казахстан.

Вынужденная остановка поезда составила пять минут.

Правоохранители оперативно нашли владельца баранов, которым оказался житель села Улгили. За нарушение правил выпаса скота он отделался предупреждением и потерей скота.