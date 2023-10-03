В Анапе откроется крематорий

Первый в Анапе крематорий вскоре приступит к работе. В помещении уже установлены две печи.
Новый крематорий будет открыт в Краснодарском крае, он разместится поблизости от Анапы, в станице Варениковской.
Строящийся крематорий станет вторым для региона, первый функционирует в Новороссийске с 2016 года. Открытие нового сооружения запланировано на ближайшее время, сейчас производится монтаж специального оборудования, в помещении установлены две кремационные печи с современной системой очистки.
Отметим, что администратор нового крематория может рассчитывать на 35 тыс рублей - соответствующая вакансия уже размещена в сети.
В России всего работает порядка 30 крематориев, первый был открыт сто лет назад.