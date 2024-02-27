В Агдам прибыла делегация из Австрии

Агдам принимает делегацию Национального совета Австрии. Визитеры узнают о военных преступлениях Армении и том, как Азербайджан восстанавливает освобожденный от оккупации город.
В город Агдам в Азербайджане совершают визит члены парламентской группы Австрия–Южный Кавказ Национального совета Австрии.
Делегатов проинформируют о военных преступлениях, совершенных в Агдаме в годы армянской оккупации. Также иностранные гости смогут ознакомиться с проводимыми Азербайджаном восстановительно-строительными работами в освобожденном городе.