Вестник Кавказа

В Агдам прибыла делегация из Австрии

В Агдам прибыла делегация из Австрии
Агдам принимает делегацию Национального совета Австрии. Визитеры узнают о военных преступлениях Армении и том, как Азербайджан восстанавливает освобожденный от оккупации город.

В город Агдам в Азербайджане совершают визит члены парламентской группы Австрия–Южный Кавказ Национального совета Австрии.

Делегатов проинформируют о военных преступлениях, совершенных в Агдаме в годы армянской оккупации. Также иностранные гости смогут ознакомиться с проводимыми Азербайджаном восстановительно-строительными работами в освобожденном городе.

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