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В аэропорту Волгограда аварийно сел аэробус с заболевшим пассажиром

В аэропорту Волгограда аварийно сел аэробус с заболевшим пассажиром
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Командир экипажа воздушного судна "Аэрофлота", выполнявшего рейс Москва - Минеральные Воды, запросил экстренную посадку в аэропорту Волгограда в связи с ухудшением состояния одного из пассажиров.

Сегодня утром в аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку пассажирский Airbus, выполняющий рейс из московского аэропорта Шереметьево в Минеральные Воды, сообщили в авиационных службах.

Экипаж авиалайнера подал в полете сигнал тревоги спустя полтора часа после вылета из одного из столичных аэропортов в небе Волгоградской области – причиной этого стало резкое ухудшение состояния одного из его пассажиров, передает ТАСС.

Авиавласти Волгограда дали "добро" на экстренную посадку, после чего самолет благополучно приземлился в аэропорту Волгоград (Гумрак).

После посадки заболевшего пассажира передали бригаде прибывших за ним  медицинских работников.

Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 09:58 мск, сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.

О причинах болезни и о состоянии заболевшего пассажира в сообщении не говорится.

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