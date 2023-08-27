В аэропорту Волгограда аварийно сел аэробус с заболевшим пассажиром

Сегодня утром в аэропорту Волгограда совершил экстренную посадку пассажирский Airbus, выполняющий рейс из московского аэропорта Шереметьево в Минеральные Воды, сообщили в авиационных службах.
Экипаж авиалайнера подал в полете сигнал тревоги спустя полтора часа после вылета из одного из столичных аэропортов в небе Волгоградской области – причиной этого стало резкое ухудшение состояния одного из его пассажиров, передает ТАСС.
Авиавласти Волгограда дали "добро" на экстренную посадку, после чего самолет благополучно приземлился в аэропорту Волгоград (Гумрак).
После посадки заболевшего пассажира передали бригаде прибывших за ним медицинских работников.
Рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU1304, следовавший по маршруту Москва (Шереметьево) - Минеральные Воды, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 09:58 мск, сообщила пресс-секретарь ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасия Голодова.
О причинах болезни и о состоянии заболевшего пассажира в сообщении не говорится.