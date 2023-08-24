Авиалайнер из Сочи экстренно сел в Минводах

Опубликовано: 14:04, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Командиру аэробуса А 321, летевшего из Сочи в Екатеринбург, пришлось экстренно посадить лайнер в Минводах из-за срабатывания сигнализации.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Сочи в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах из-за ложного срабатывания сигнализации, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Сигнализация сработала спустя час полета над Каспийским морем – экипаж самолета запросил экстренную посадку, диспетчерская служба приняла решение сажать авиалайнер в аэропорту Минвод, посадка прошла благополучно, передает РИА Новости.

"Самолет Airbus A 321 "Уральских авиалиний", следовавший по маршруту Екатеринбург – Сочи рейсом U6-306 благополучно приземлился в Минеральных Водах. Пострадавших нет"

- пресс-служба "Уральских авиалиний"

Хотя угрозы пассажирам в ходе полета создано не было, инструкция предписывает экипажу воздушного судна в таком случае провести экстренную посадку, чтобы более детально оценить неисправность. Именно это и проверяется в аэропорту Минвод, добавили в пресс-службе компании.