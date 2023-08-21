В Волгограде сел самолет из Сочи с инсультом у стюардессы

Авиарейс Сочи - Москва стал настоящим кошмаром для одной из его бортпроводниц - у стюардессы в полете случился инсульт, командир воздушного судна принял решение экстренно сажать его в аэропорту Волгограда.
Стюардесса почувствовала себя плохо сразу после того, как авиалайнер набрал высоту. Ее состояние становилось все хуже, а когда борт набрал высоту в 10 тыс м и вышел на свой штатный эшелон полета, сердце стюардессы остановилось. Командир корабля обратился к пассажирам и попросил их о помощи, сообщает SHOT.
"Девушке невероятно повезло: одним из пассажиров оказался глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин, который за десять минут смог откачать девушку и запустить ее сердце"
- Telegram-канал SHOT
К счастью, все закончилось хорошо: в воздушной гавани Волгограда девушку встретила бригада скорой, сейчас она находится в больнице.
Какая авиакомпания выполняла рейс, в сообщении не указывается.