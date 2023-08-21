В Волгограде сел самолет из Сочи с инсультом у стюардессы

Опубликовано: 17:52, 21 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

У бортпроводницы авиалайнера, летевшего в Москву из Сочи, на высоте в 10 тысяч метров в небе произошел инсульт – рейс пришлось экстренно сажать в аэропорту Волгограда.

Авиарейс Сочи - Москва стал настоящим кошмаром для одной из его бортпроводниц - у стюардессы в полете случился инсульт, командир воздушного судна принял решение экстренно сажать его в аэропорту Волгограда.

Стюардесса почувствовала себя плохо сразу после того, как авиалайнер набрал высоту. Ее состояние становилось все хуже, а когда борт набрал высоту в 10 тыс м и вышел на свой штатный эшелон полета, сердце стюардессы остановилось. Командир корабля обратился к пассажирам и попросил их о помощи, сообщает SHOT.

"Девушке невероятно повезло: одним из пассажиров оказался глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин, который за десять минут смог откачать девушку и запустить ее сердце"

- Telegram-канал SHOT

К счастью, все закончилось хорошо: в воздушной гавани Волгограда девушку встретила бригада скорой, сейчас она находится в больнице.

Какая авиакомпания выполняла рейс, в сообщении не указывается.