Самолет сел в Сочи из-за подгоревшей каши

В небе над Сочи сегодня произошло происшествие, которое можно было назвать комическим, если бы не его последствия – многотонный лайнер пришлось экстренно сажать в аэропорту вылета, а виной всему стала обычная каша.
Все начиналось, как обычно – лайнер "Аэрофлота" вышел на рулежку, взлетел, набрал эшелон, и тут по салону разнесса запах гари с весьма специфическим, знакомым каждой ломохозяйке запахом, пишет Telegram-канал Baza.
Запах гари сильно встревожил бортпроводников, переполошившись, они пробежались по самолету и обнаружили его источник - печку на задней кухне судна. Ее, конечно, выключили, но запах никуда не делся, а лишь становился все невыносимее.
О случившемся доложили командиру самолета, который принял решение развернуть борт обратно в Сочи, где он и произвел экстренную посадку.
"Уже после приземления выяснилось, что на самом деле запах гари был из-за подгоревший каши. Завтрак пропал из-за производителя еды для "Аэрофлота": он негерметично закрыл упаковку, и каша попала на нагревательный элемент. Теперь после этой оплошности все бортовое питание с самолета отправили на "дегустацию" пожарным из аэропорта Сочи"
- Telegram-канал Baza
Неизвестно, сколько времени заняло "проветривание" самолета, как и то, сколько завершения этой процедуры ждали его пассажиры. Надеемся, дальнейший полет прошел без приключений.