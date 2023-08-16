Самолет сел в Сочи из-за подгоревшей каши

Опубликовано: 16:56, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На борту воздушного судна, направлявшегося в петербургский аэропорт Пулково из аэропорта Сочи, сложилась непредвиденная ситуация, которая привела к экстренной посадке самолета в аэропорту вылета.

В небе над Сочи сегодня произошло происшествие, которое можно было назвать комическим, если бы не его последствия – многотонный лайнер пришлось экстренно сажать в аэропорту вылета, а виной всему стала обычная каша.

Все начиналось, как обычно – лайнер "Аэрофлота" вышел на рулежку, взлетел, набрал эшелон, и тут по салону разнесса запах гари с весьма специфическим, знакомым каждой ломохозяйке запахом, пишет Telegram-канал Baza.

Запах гари сильно встревожил бортпроводников, переполошившись, они пробежались по самолету и обнаружили его источник - печку на задней кухне судна. Ее, конечно, выключили, но запах никуда не делся, а лишь становился все невыносимее.

О случившемся доложили командиру самолета, который принял решение развернуть борт обратно в Сочи, где он и произвел экстренную посадку.

"Уже после приземления выяснилось, что на самом деле запах гари был из-за подгоревший каши. Завтрак пропал из-за производителя еды для "Аэрофлота": он негерметично закрыл упаковку, и каша попала на нагревательный элемент. Теперь после этой оплошности все бортовое питание с самолета отправили на "дегустацию" пожарным из аэропорта Сочи"

- Telegram-канал Baza

Неизвестно, сколько времени заняло "проветривание" самолета, как и то, сколько завершения этой процедуры ждали его пассажиры. Надеемся, дальнейший полет прошел без приключений.