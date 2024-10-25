В аэропорту Сухума предотвращен теракт - СГБ Абхазии

В Абхазии задержан злоумышленник, который по заданию украинской разведки готовил теракт в аэропорту Сухума. Возбуждено уголовное дело.

В Абхазии задержан гражданин России, который планировал террористический акт в Сухумском аэропорту по заданию украинской разведки.

По данным СГБ республики, 45-летний инженер, сотрудник аэропорта, вступил в контакт с представителями ГУ разведки министерства обороны Украины. В аэропорту Сухума планировалось совершить теракт в июне, что привело бы к многочисленным жертвам.

Мужчина был задержан на территории Сухумской воздушной гавани 5 июня. В его планы входило отправить своим украинским кураторам план аэропорта с указанием мест для возможного закладывания взрывных устройств.

Задержанный рассказал, что связь с кураторами поддерживал через мессенджере Telegram - сотрудник ГУР Украины нашел его в группах антироссийской направленности и предложил "совместно бороться с режимом".

"Я согласился. Инициативно предложил ему организовать подрыв на вип-парковке аэропорта города Сухум"

– задержанный

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".