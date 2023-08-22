В Абхазии спасли двух россиян на параплане

Несколько часов на дереве провели российские парапланеристы в Абхазии. Вызволить их удалось сотрудникам МЧС Абхазии.
Необычное ЧП произошло на отдыхе в Абхазии с российскими туристами - они застряли на дереве с парапланом.
"Инструктор параплана и турист, жители городов Елец и Нижний Новгород, провисели несколько часов на дереве в Гагрском районе"
– МЧС Абхазии
Инцидент произошел сегодня в Гагрском районе, парапланеристы совершали полет на горе Мамзишха. Спасатели считают, что из-за неудачного старта, аппарат при приземлении зацепился за высокое дерево, где и остался на несколько часов вместе с туристами.