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В Абхазии спасли двух россиян на параплане

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Несколько часов на дереве провели российские парапланеристы в Абхазии. Вызволить их удалось сотрудникам МЧС Абхазии.

Необычное ЧП произошло на отдыхе в Абхазии с российскими туристами - они застряли на дереве с парапланом.

"Инструктор параплана и турист, жители городов Елец и Нижний Новгород, провисели несколько часов на дереве в Гагрском районе"

– МЧС Абхазии

Инцидент произошел сегодня в Гагрском районе, парапланеристы совершали полет на горе Мамзишха. Спасатели считают, что из-за неудачного старта, аппарат при приземлении зацепился за высокое дерево, где и остался на несколько часов вместе с туристами.

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