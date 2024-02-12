Вестник Кавказа

В Абхазии на берегу моря массово гибнут птицы

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Десятки погибших уток найдены на берегу Черного моря в Сухуме. Мертвых птиц вскоре может стать гораздо больше, рассказал эколог. Что именно убивает птиц, пока неизвестно.

Множество мертвых птиц обнаружено на морском побережье в Абхазии. В соцсетях появились кадры из Сухума, на пляже и набережной лежат мертвые чомги.

Птицы массово гибнут от инфекции, объяснил глава Госкомитета по экологии Савелий Читанава. Болезнь активнее распространяется в больших стаях, в которые зимой сбиваются чомги.

"Однако гибель тысячи особей в результате вспышки не является чем-то экстраординарным для экологии. Такое явление носит цикличный характер и происходит на нашем побережье раз в несколько лет"

– эколог

При этом, пока не установлено, что именно убивает водоплавающих птиц. Специалисты изучат образцы, чтобы определить штамм вируса.

Чомги, также называемые поганками, немного меньше уток по размеру, они отличаются тонкой шеей и питаются рыбой.

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