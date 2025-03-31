Узнать о регионах Северного Кавказа можно будет играючи

В центре знании "Машук" сегодня презентовали новую настольную игру, которая будет не только увлекательной, но и познавательной - по ней можно будет узнать о культуре и истории регионов СКФО.

Центр знаний "Машук" в Пятигорске сегодня презентовал новую увлекательную настольную игру "Сердце Кавказа" –она посвящена истории, традициям и обычаям регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), говорится в сообщении пресс-службы центра.

"Суть игры заключается в следующем: участник должен продвинуться по игровому полю, на котором нанесены основные достопримечательности региона, отвечая на вопросы и собирая артефакты, и сделать это он должен быстрее, чем другие игроки"

- пресс-служба ЦЗ "Машук"

Игра, разработанная участниками "Школы кавказоведов", не только познавательная, но и массовая – она рассчитана на компанию до семи человек - по количеству субъектов, входящих в СКФО, передает ТАСС.

В нее включены не только исторические сведения, но и объекты туризма, рекреации, сельского хозяйства, народных промыслов, позволяющие узнавать и популяризировать регион – все эти данные "упакованы" в игровую форму, и теперь все желающие вместе с коллегами, друзьями и даже учениками могут совершить увлекательное путешествие и побольше узнать о людях, проживающих в округе, - передает пресс-служба слова гендиректора центра Антона Серикова.

Участники в ходе игры смогут изучить информационные карточки для нее, подробно рассказывающие о том, чем так хорошо известна каждая из республика СКФО, добавили в пресс-службе центра.